17 апреля 2024, 13:15

ЗСУ отримають гелікоптери Ка-32 від Португалії

Португалія передасть Україні радянські гелікоптери Ка-32, вони зараз знаходяться на ремонті та модернізації.


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