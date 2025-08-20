“Талібан” відновив індійські гелікоптери Cheetal

20 августа 2025, 9:15

Афганський рух «Талібан» уперше продемонстрував відновлені легкі гелікоптери Cheetal під час військового параду з нагоди 106-ї річниці незалежності Афганістану.



Разом із ними на авіаційному шоу були представлені Ми-17, Ми-35, американські UH-60 Black Hawk та легкі MD-530F, що стало публічним сигналом відновлення боєздатності афганських Повітряних сил під контролем нового режиму.

Історія цих машин розпочалася у 2014 році, коли Індія передала Афганістану три гелікоптери Cheetal, модернізовану версію HAL Cheetah — ліцензійного варіанту французького Aerospatiale SA-315 Alouette II.У порівнянні з базовим Cheetah, оснащеним старим двигуном Artouse IIIB потужністю 550 к.с., модель Cheetal отримала сучасний Turbomeca TM333-2M2 на 1100 к.с., що подвоїло тягу та суттєво покращило льотні характеристики: збільшена тривалість польоту до 4 годин, дальність — до 640 км, а стеля підйому досягає 7500 метрів.Попри ці вдосконалення, конструктивно Cheetal залишається глибоко модернізованою платформою 1960-х років із обмеженими можливостями в умовах сучасного бою.До серпня 2021 року ці машини виконували переважно завдання в гірських районах Афганістану, зокрема під час підтримки підрозділів на важкодоступних напрямках. Після стрімкого захоплення Кабула талібами техніка дісталася новій владі. Американські військові намагалися вивести авіапарк із ладу, однак імовірно, колишні афганські авіатехніки, що перейшли на бік «Талібану», відновили Cheetal і повернули їх до експлуатації.Відновлення гелікоптерів Cheetal є радше символічним кроком, ніж реальним підсиленням авіаційних спроможностей «Талібану». Машини обмежені за вантажопідйомністю, неозброєні та морально застарілі, проте їх поява на параді демонструє спроможність талібів частково відновлювати техніку та підтримувати базовий рівень авіаційної присутності. У стратегічному плані це більше сигнал внутрішньої стабільності режиму, ніж фактор, здатний змінити баланс сил у регіоні.