5 января 2026, 8:45

Румыния и Хорватия присоединились к программе PURL

Как отметил президент Владимир Зеленский, это важная инициатива, которая позволяет закупать американское оружие, в частности ракеты для систем Patriot.



С момента запуска программы PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны. Общая сумма взносов составила $4,3 млрд, из них почти $1,5 млрд – только за декабрь.

