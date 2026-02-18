США не дали Украине разрешение выпускать ракеты Patriot по лицензии в Европе

18 февраля 2026, 11:45

В вечернем обращении президент Украины высказал мнение, что Европа должна сама выпускать ракеты для ПВО. Об этом украинская команда будет говорить с европейцами.

"Сейчас уже есть определенные шаги: развитие производств, расширение. Но скорость этой работы еще недостаточна. Объемы возможного производства тоже заслуживают увеличения", — сказал он.



Владимир Зеленский напомнил, что несколько лет назад Украина обсуждала с США необходимость создать в Европе производственные мощности для выпуска ракет, в частности для Patriot. Украина предлагала выпускать как в Украине, так и совместно с партнерами, например, с Польшей или Румынией, "были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла".

