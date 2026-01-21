ГлавнаяНовости
21 января 2026, 13:45

Федоров і Пісторіус обговорили постачання Україні ракет для Patriot і IRIS-T

"Обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довгострокового постачання ракет для наших систем Patriot", - зазначив Федоров.


