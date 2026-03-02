2 марта 2026, 14:15

Буданов підтримує Telegram-канали за умови їхньої офіційної реєстрації

"Я не проти Telegram-каналів, але вибачте – зареєструй свій Telegram-канал, покажи, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще через нього ведеться підривна діяльність, через нього йде вербування, це вже зовсім інше питання"



Йдеться про державну реєстрацію медіа у встановленому законом порядку.

