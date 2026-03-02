"Я не проти Telegram-каналів, але вибачте – зареєструй свій Telegram-канал, покажи, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще через нього ведеться підривна діяльність, через нього йде вербування, це вже зовсім інше питання"
Йдеться про державну реєстрацію медіа у встановленому законом порядку.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 17:15
У Німеччині представили прототипи біоелектронних роїв комах для військових цілей
- Технологии | Вчера, 16:45
Папа римский призвал священников не писать проповеди с помощью ИИ
- Бизнес | Вчера, 16:15
Reebok залишає український ринок
- Технологии | Вчера, 15:45
Китай тестує маскування військових дронів, імітуючи іноземні літаки
- Технологии | Вчера, 15:15
Україна масштабує Лінію дронів разом із Нідерландами
- Бизнес | Вчера, 14:45
Рестораны Барселоны подняли цены из-за наплыва гостей на MWC
- Интернет | Вчера, 14:15
Буданов підтримує Telegram-канали за умови їхньої офіційної реєстрації
- Железо | Вчера, 13:45
Нова капсульна кавоварка ERGO CCM-2509
- Гаджеты | Вчера, 13:15
R60i NC - нова бездротова гарнітура від Anker
Последние материалы
- Интервью | Вчера, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
- Обзоры | Позавчера, 16:24
Cablexpert A-CF-COMBO15-01 - металева док-станція для 15 підключень одночасно
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
- Обзоры | 6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 17:15
У Німеччині представили прототипи біоелектронних роїв комах для військових цілей 0.00
- Технологии | Вчера, 16:45
Папа римский призвал священников не писать проповеди с помощью ИИ 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:15
Reebok залишає український ринок 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
Китай тестує маскування військових дронів, імітуючи іноземні літаки 0.00
- Технологии | Вчера, 15:15
Україна масштабує Лінію дронів разом із Нідерландами 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:45
Рестораны Барселоны подняли цены из-за наплыва гостей на MWC 0.00
- Интернет | Вчера, 14:15
Буданов підтримує Telegram-канали за умови їхньої офіційної реєстрації 0.00
- Железо | Вчера, 13:45
Нова капсульна кавоварка ERGO CCM-2509 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
R60i NC - нова бездротова гарнітура від Anker 0.00