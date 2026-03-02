Впервые за 25 лет: NASA провело медицинскую эвакуацию с МКС

2 марта 2026, 11:45

NASA раскрыло подробности инцидента на Международной космической станции, который привел к первой медицинской эвакуации за 25-летнюю историю МКС.

7 января астронавт Майк Финке столкнулся с осложнением, потребовавшим немедленной помощи и расширенной медицинской диагностики на Земле. Экипаж вернулся на Землю 15 января после пяти с половиной месяцев на орбите. Финке отметил, что его состояние стабилизировалось, а операция была "тщательно скоординированным планом", а не чрезвычайной ситуацией.Из-за эвакуации NASA временно приостановило выходы в открытый космос и сократило научные эксперименты, но с февраля работа станции возобновилась в обычном режиме после прибытия новых астронавтов.