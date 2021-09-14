Два астронавта в открытом космосе почти 7 часов

14 сентября 2021, 9:45

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Thomas Pesquet) и тайконавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ (Akihiko Hoshide) завершили выход в открытый космос с борта МКС, продлившийся почти семь часов. Они благополучно вернулись на борт Международной космической станции, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

На сайте американского ведомства указано, что астронавты Акихико Хосидэ и Томас Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведённый двумя астронавтами-партнёрами из разных стран из шлюза Quest.Во время выхода в космос астронавты собрали и установили крепление для третьей солнечной панели, которая будет доставлена на МКС в рамках одного из очередных запусков к орбитальной станции. Наряду с этим они заменили и включили устройство, которое «измеряет потенциал электрического заряда» систем МКС. В своём Twitter агентство NASA отметило, что это был 12-й по счету выход в открытый космос в 2021 году.Хотя нынешние солнечные панели, установленные на Международную космическую станцию, находятся в функциональном состоянии, за более чем 20 лет службы на орбите на них начали проявляться признаки износа. Изначально их расчётное время эксплуатации составляло 15 лет. По словам оператора космических запусков к МКС из NASA Даны Вайгель (Dana Weigel), деградация солнечных панелей может вызываться двигателями грузовых и пилотируемых аппаратов, которые прибывают и убывают от МКС.«Другой причиной износа могут являться микроскопические частицы космического мусора и ионизирующее излучение. Панели сделаны из множества крошечных силовых ячеек, которые со временем деградируют под воздействием различных факторов, включая космический мусор».Новые солнечные панели планируется установить перед ныне использующимися. Это позволит увеличить объём доступной для МКС энергии со 160 до 215 киловатт. Кроме того, это станет отличной возможностью протестировать новый дизайн панелей, поскольку их планируется использовать при строительстве лунной орбитальной космической станции Gateway, благодаря которой США планируют вернуться к исследованию спутника Земли в 2024 году.По словам Вайгель, новые панели обладают более высокой энергетической плотностью и могут производить больше энергии для питания станции, по сравнению с нынешними, которые используются на МКС. Расчётное время эксплуатации новых панелей составит 15 лет.