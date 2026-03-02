Lenovo представила нове покоління ThinkEdge з підтримкою ШІ для бізнесу

2 марта 2026, 11:15

Компанія Lenovo оновила лінійку edge-рішень ThinkEdge, представивши одразу чотири нові пристрої для роботи з даними безпосередньо на об’єктах — від компактних edge-ПК до високопродуктивних систем із підтримкою штучного інтелекту.

До оновленого портфеля увійшли:ThinkEdge SE10n Gen 2. Компактний інтелектуальний edge-ПК для збору даних, мобільного управління та базової аналітики на периферії. Безвентиляторна конструкція дозволяє використовувати пристрій у складних умовах та в обмеженому просторі. Рішення орієнтоване на швидке розгортання без значних інвестицій.ThinkEdge SE30n Gen 2. Універсальний edge-ПК із підтримкою ШІ, який забезпечує обробку даних у режимі реального часу безпосередньо біля обладнання. Компактний промисловий корпус розрахований на безперервну роботу. Платформа оптимізована для централізованого управління великою кількістю edge-пристроїв завдяки процесору Intel Core.ThinkEdge SE60n Gen 2. Високопродуктивна edge-система з підтримкою складних сценаріїв ШІ — зокрема роботи з кількома камерами, прогнозної аналітики та автономних процесів. Оснащена процесорами Intel Core Ultra з інтегрованими ШІ-прискорювачами (до 97 TOPS). Підходить для промислової автоматизації, робототехніки, ритейлу, медицини та транспорту.ThinkEdge SE50a. Перший промисловий моноблок Lenovo (Panel PC), призначений для операторських станцій. Доступний у трьох діагоналях — 12,1”, 15,6” і 21,5”. Пристрій інтегрує локальні можливості ШІ безпосередньо в робочі процеси, підвищуючи контроль і швидкість прийняття рішень.Усі новинки побудовані на процесорах Intel Core з можливістю масштабування ШІ-функцій, підтримують сучасні стандарти зв’язку (зокрема Wi-Fi 6E і мобільне підключення) та розраховані на безперервну роботу 24/7 у виробничих і логістичних середовищах.