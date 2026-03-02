ГлавнаяНовости
2 марта 2026, 9:45

Курение электронных сигарет может сократить жизнь на 10 лет, — Daily Mail

По данным исследования, у людей, которые регулярно используют электронные сигареты, примерно на 50% чаще развивается ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Это тяжёлое состояние постепенно приводит к отказу органов, и после постановки такого диагноза большинство пациентов живут не более 10 лет.

Также отмечается, что вейпинг:

— ослабляет иммунную защиту лёгких;
— ухудшает состояние дёсен и зубов;
— вызывает хроническое воспаление дыхательных путей.

Учёные предупреждают: вред электронных сигарет может быть куда серьёзнее, чем считалось ранее.
