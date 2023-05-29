Экология: влияние одноразовых электронных сигарет на окружающую среду

29 мая 2023, 12:17

Когда говорят, что парение — это гораздо более безопасная альтернатива курению, то спорить с этим глупо.

Во-первых, до количества содержащихся в сигаретном дыму вредоносных химических веществ пару очень далеко — курильщик вдыхает и выдыхает около семи тысяч разнообразных химических соединений, из которых примерно 70 являются канцерогенами. Хотя серьезных комплексных научных исследований на тему общего вреда от использования устройств для парения, как ни странно, не проводилось, тем не менее “переплюнуть” обычные сигареты по масштабности губительного воздействия на организм вейпам никак не удастся. Это, если хотите, две совершенно разные весовые категории, которые и сравнивать как-то неприлично. А во-вторых, огромную опасность представляет собой пассивное курение. Его жертвами регулярно становится отнюдь не меньше людей, чем при так называемом активном курении. Так что любитель сигарет несет смертельную угрозу, не только себе, но и окружающим. И не только людям, но и природе.

Вейпинг и экология: насколько все хорошо?

Но как быть с другим важным аспектом — влиянием электронных сигарет, в том числе одноразовых, на окружающую среду? Ведь недаром вейперов активно призывают сдавать израсходованные устройства на утилизацию. Оно и понятно — находящиеся внутри компоненты и используемые при изготовлении материалы, увы, но со временем не разлагаются. Поэтому выброшенная в природную среду электронка представляет собой настоящую угрозу — один только литий-ионный аккумулятор чего стоит.

При этом, если куплена перезаряжаемая одноразка на 5000 затяжек, то ее хотя бы хватит примерно на две недели использования. А простые устройства с небольшим баком и без возможности зарядить батарею можно вообще оприходовать за 1–2 дня интенсивного парения. Да так за год можно собрать целое “кладбище” израсходовавших свой ресурс одноразовых электронных сигарет — настоящую кладезь химических веществ и пластика. Вот почему важно обязательно сдавать использованные устройства для парения на переработку и утилизацию. Но так ли страшны последствия невыполнения таких требований? Насколько экология планеты пострадает, если бесконтрольно выбрасывать выпаренную одноразку в мусорную урну или под ближайшее дерево?

Сегодня сигаретные окурки по праву занимают одно их ведущих мест в качестве загрязнителя окружающей среды. Поэтому пока израсходованным электронным сигаретам далеко до лидирующих позиций окурков в роли основного вида отходов, например, накапливающихся в мировом океане. 4,5 триллиона (!) содержащихся там сигаретных “бычков” обогнали даже изготовленные из пластика коктейльные соломинки, пакеты и бутылки. ⅓ всего мусора, что накапливается на пляжах и водоемах — это тоже выброшенные окурки.

В основном для изготовления сигарет используется ацетат целлюлозы — к счастью, он разлагается, правда, в течение 10 лет. А вот содержащиеся в отходах от курения токсины, канцерогены, тот же никотин — увы, нет. Они вымываются из выброшенных окурков и отравляют природное окружение, что несет особую угрозу при попадании вредных химических веществ в естественные водоемы и экосистемы.

Но и ситуация с несданными на утилизацию электронными сигаретами неуклонно ухудшается. Дело в том, что:

Пластик, химические вещества, электронные компоненты таких устройств не разлагаются в природных условиях. Ни жара, ни мороз, ни прочие атмосферные явления не способны помочь планете переработать такие отходы.

По статистике на утилизацию и переработку сдается только около половины электронных отходов, а в среднем ежегодно в мусоре оказывается почти 1,5 кг таких “подарков” от каждого землянина.

Использованные батареи, цифровые устройства, те же электронные сигареты и т.д. постепенно смешиваются с пищевыми и бытовыми отходами, распадаются на химические вещества и соединения, и отравляют окружающую среду.

По динамике роста электронные отходы уже обогнали сигаретные окурки и вышли на лидирующие позиции среди всех видов мусора.

Так что стоит хорошенько задуматься, прежде чем отправить использованное устройство для парения в мусорное ведро или под ближайшее зеленое насаждение.