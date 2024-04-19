19 апреля 2024, 9:45

Из-за электронных сигарет у зумеров случаются частые головные боли

После анализа 5 миллионов детей и подростков выяснилось, что ежедневное парение приводит к ухудшению ментального здоровья. Также из причин назвали недостаточное питание.


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