Facebook утверждает, что Instagram не вредит психике подростков

28 сентября 2021, 9:15

Около двух недель прошло с тех пор, как издание The Wall Street Journal заявило о пагубном влиянии принадлежащей компании Facebook социальной сети Instagram на психику подростков, особенно подростков-девочек.

Теперь же вице-президент и руководитель исследовательского отдела Facebook Пратити Райчоудхури (Pratiti Raychoudhury) заявила, что журналисты неверно интерпретировали попавшие к ним результаты внутренних исследований.



Напомним, в середине месяца The Wall Street Journal выпустила материал, основанный на данных собственных исследований Facebook. В нём говорилось, что Instagram оказывает пагубное влияние на психику подростков. Издание заявило, что Facebook хорошо осведомлена о вреде, который её продукты наносят подросткам, и что компания «прикладывает минимальные усилия для решения этих проблем и публично преуменьшает их значение».



Facebook уклончиво комментирует данные исследований, на результаты которых опирались журналисты, но уже на этой неделе главе департамента Facebook по вопросам безопасности Антигону Дэвису (Antigone Davis) предстоит ответить на вопросы комиссии по защите потребителей при сенате США. При этом Райчоудхури ссылается на предстоящее мероприятие, как на главную причину собственной публикации.



В её заявлении игнорируются многие проблемы, поднятые журналистами, в том числе касательно утверждений подростков о присутствии чувства зависимости от Instagram. Вместо этого она сосредоточилась на обесценивании собственных исследований. По её словам, большинство резких заявлений WSJ сосредоточены на исследовании, в котором участвовало всего 40 человек. Отмечается, что по любым меркам такая выборка ничтожна мала, тем более это утверждение актуально, когда речь идёт о платформе с более чем миллиардом пользователей. Райчоудхури отметила, что это небольшое исследование «предназначалось для проведения внутренних бесед о негативном восприятии Instagram подростками».



Райчоудхури также не согласилась с выводами WSJ касательно влияния Instagram на ухудшение восприятия своей внешности девочками-подростками. Она отметила, что проблема с восприятием собственной внешности является лишь 1 из 12 проблем, которые Instagram может усугублять у девушек.

(С) 3dnews.