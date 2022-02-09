TikTok начал тестировать возрастные ограничения для контента

9 февраля 2022, 12:45

TikTok работает над способами оценки возраста пользователей и ограничения доступа к контенту по этому признаку, сообщает информагентство Reuters.

Усилия видеосервиса направлены на то, чтобы закрыть доступ к контенту для взрослых юным пользователям платформы.

TikTok, популярность которого резко возросла в последние годы, особенно среди подростков, заявил, что проводит работу, чтобы определить, как доступ к контенту для взрослых может быть ограничен для учётных записей, принадлежащих юным пользователям. Видеосервис, принадлежащий китайскому техногиганту ByteDance, заявляет, что опирается на стандарты оценки контента, используемые для фильмов и видеоигр. Компания говорит, что тестирует возможность установки возрастного рейтинга для контента создателями.



Платформы социальных сетей в последнее время подвергаются тщательной проверке на предмет их подхода к обеспечению благополучия и безопасности молодых пользователей. Meta, материнская компания Facebook и Instagram, подверглась резкой критике со стороны американских законодателей из-за её намерений представить версию Instagram для детей. Напомним, что в прошлом году разгорелся скандал, после того, как в Сеть просочились документы, проливающие свет на исследования Facebook, в которых раскрывалось негативное влияние Instagram на психику подростков.



TikTok, который ранее подвергался критике за контент, способствующий развитию нарушений пищевого поведения у подростков, заявил, что будет внимательнее относиться к подобным видеороликам и удалять их с платформы.

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