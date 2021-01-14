TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков

14 января 2021, 13:45

Сервис коротких видеороликов TikTok объявил об ужесточении правил для пользователей младше 18 лет. Разработчики ограничили возможности их взаимодействия с другими владельцами аккаунтов и контентом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Теперь учётные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет будут по умолчанию настроены как личные. Это означает, что TikTok отключит возможность рекомендаций этого профиля сторонним пользователям, а владельцам аккаунтов придётся вручную одобрять всех «друзей». Для остальных доступ к контенту учётной записи ребёнка будет закрыт.