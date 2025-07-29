TikTok становится рассадником джихадизма в Испании

29 июля 2025, 9:15

МВД Испании сообщает о тревожной тенденции: казалось бы, безобидный TikTok становится ключевым инструментом для радикализации несовершеннолетних.

Число арестов подростков, завербованных через эту платформу, быстро растёт, пишет 20minutos со ссылкой на отчёты правоохранительных органов Испании и Франции.Пока часть общества винит во всех грехах Telegram, TikTok стал удобной платформой для нативного вовлечения подростков. В отличие от Telegram, который предполагает целенаправленный поиск и осознанную подписку, вербовщики в TikTok незаметно подсовывают идеологически заряженные материалы через рекомендательные алгоритмы, захватывая внимание подростков, даже если те изначально не искали ничего подобного.