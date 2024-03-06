6 марта 2024, 16:15

В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok

В законопроекте говорится, что TikTok контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США, сообщает CNBC.



Если законопроект будет принят, в компании ByteDance, которая владеет TikTok, будет около пяти месяцев, чтобы отказаться от платформы, а веб-хостинговые компании и магазины приложений, в том числе принадлежащие Apple и Google, будут вынуждены прекратить поддержку TikTok.



"Это мое послание TikTok: порвите отношения с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям", — заявил один из конгрессменов, который подал законопроект.

