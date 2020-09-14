TikTok не теряет надежды уложиться в отведённые для продажи бизнеса в США сроки

Президент США подчеркнул, что не предоставит отсрочку ByteDance для поиска покупателей на американский бизнес TikTok, а китайские власти негласно дают понять, что уход сервиса с рынка США им выгоднее, чем его продажа. Непосредственно ByteDance пока не теряет надежды уложиться с поиском покупателей в отведённые американскими властями сроки.
Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил Bloomberg. Представители ByteDance, по словам издания, ускорили переговорный процесс, чтобы успеть предоставить американским властям к 20 сентября план по передаче активов TikTok в США выбранным американским компаниям. Главными претендентами на покупку остаются Microsoft в альянсе с Walmart, а также корпорация Oracle. Проблему усугубляют заявления Дональда Трампа, который в общении с прессой стал часто упоминать 15 сентября в качестве даты, к которой переговоры должны завершиться. В августе речь шла о 45-дневном сроке на поиск покупателей, он должен истечь 20 сентября. В сложившихся условиях даже разница в пять дней может иметь решающее значение.
Представители TikTok также заявили Bloomberg, что китайское правительство никогда не намекало на целесообразность закрытия бизнеса в США вместо его продажи новым владельцам. В публичной сфере представители МИД Китая высказываются в поддержку компаний из КНР на международной арене, называя претензии США необоснованными, а также упоминая о готовности принять ответные меры. Последние, впрочем, пока никак не конкретизируются.
По информации Bloomberg, участники переговорного процесса изначально планировали достичь предварительного соглашения к 20 сентября, а сделку заключить к декабрю текущего года. Поскольку теперь китайские власти пытаются препятствовать свободной передаче рекомендательного алгоритма TikTok за пределы КНР, сроки могут измениться. Опрошенные Bloomberg эксперты также поясняют, что даже в случае запрета на деятельность TikTok в США сервис не перестанет работать в одночасье. Скорее всего, Apple и Google сперва будут вынуждены лишить пользователей возможности скачивать приложение из фирменных магазинов. Затем TikTok лишится рекламных контрактов и поддержки облачных провайдеров в США, что замедлит работу сервиса на территории страны и подорвёт финансовые потоки. Всё это будет растянуто на долгие месяцы и позволит находчивым пользователям применять разного рода обходные пути для работы с TikTok.
(C) 3Dnews.ru
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