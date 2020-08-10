Facebook пытается повторить успех TikTok

10 августа 2020, 15:45

Facebook запустил клон популярного приложения TikTok от китайской компании ByteDance, позволяющего просматривать короткие приковывающие внимание зрителя видео в смартфоне, перемещаясь от одного к другому.

На этом фоне акции компании прибавили в четверг почти 6,5%. Рост акций Facebook попутно увеличил состояние основателя Марка Цукерберга до суммы, превышающей $100 млрд. Приложение от Facebook называется Reels, оно интегрировано в существующее приложение Instagram. Это позволяет моментально получить доступ к более чем миллиарду пользователей Instagram. Приложение Reels доступно в 50 странах, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию и другие. Но самое главное – запуск Reels поможет оградить Facebook от потери клиентов.



Когда говорится о потере клиентов, то речь идет не о полной потере, но значительном снижении их активности и количестве времени, проводимого внутри приложений компании. Время – это очень ценный ресурс. Особенно ценным является свободное время, оно сильно ограничено. Большую часть времени люди тратят на необходимые дела – работа, походы в магазин за продуктами, приготовление еды или занятия с детьми. Это все сокращает количество свободного времени. Стоит упомянуть, что компания Netflix в числе основных конкурентов называет сон, который тоже нужен людям. Именно за это свободное время и идет борьба среди поставщиков контента. Чем больше популярных приложений, тем меньше времени в среднем на каждое из них будет затрачено. Чем меньше времени и активности пользователей, тем меньше выручки у компаний, которую они получают через продажу рекламы или подписку.



В этой связи сегодняшний указ Трампа по ограничению TikTok играет на руку Facebook с коммерческой точки зрения, хотя официально имеет обоснование с точки зрения безопасности данных клиентов. По заявлению представителей TikTok, у компании около 100 млн пользователей в США, и компания не хотела бы потерять этот бизнес. У TikTok есть еще один способ избежать ограничения – через продажу части или всего бизнеса в руки американской компании. В качестве потенциального покупателя выступает компания Microsoft. Если сделка действительно состоится, то Microsoft, так же, как Facebook, может получить долю ценного времени пользователей TikTok.





