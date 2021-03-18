В TikTok появятся групповые чаты в этом году, если слухи верны

18 марта 2021, 12:15

Платформа для публикации коротких видеороликов TikTok может запустить в этом году функцию группового обмена сообщениями.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, опираясь на источники, знакомые с вопросом. Такое нововведение позволит TikTok составить прямую конкуренцию крупным социальным сетям, таким как Facebook.