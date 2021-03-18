В TikTok появятся групповые чаты в этом году, если слухи верны

Платформа для публикации коротких видеороликов TikTok может запустить в этом году функцию группового обмена сообщениями.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters, опираясь на источники, знакомые с вопросом. Такое нововведение позволит TikTok составить прямую конкуренцию крупным социальным сетям, таким как Facebook.
Групповые чаты являются частью плана ByteDance по развитию TikTok в виде приложения для социальных взаимодействий. Стоит отметить, что Douyin, версия TikTok для китайского рынка, предлагает пользователям такую возможность ещё с 2019 года. ByteDance понимает, что функция группового чата позволит TikTok удерживать пользователей в приложении более длительное время. Кроме того, социальная сеть расширит возможности стриминга и электронной коммерции, что существенно повысит её доходы.
Стоит отметить, что возможность внедрения групповых чатов в приложение рассматривалась ещё в прошлом году, однако этот вопрос был отложен из-за трудностей, вызванных запретом сервиса в Индии и критикой со стороны тогдашнего президента США Дональда Трампа. Нынешний президент Джо Байден приостановил судебный процесс, который мог привести к фактическому запрету на использование приложения в Соединённых Штатах.
Источники сообщают, что в настоящее время TikTok занимается планированием того, когда и в каких регионах будут запущены групповые чаты. Также сообщается, что служба обмена сообщениями, скорее всего, будет незашифрованной. Сама TikTok эту информацию пока не прокомментировала.
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