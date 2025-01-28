28 января 2025, 9:45

Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok

Об этом пишет Reuters. Microsoft отказалась от комментариев. TikTok и ByteDance не ответили на запросы Reuters о комментариях.



На прошлой неделе Трамп заявлял, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и, вероятно, примет решение о будущем популярного приложения через 30 дней. Также он говорил, что не против, чтобы приложение купил Илон Маск.

