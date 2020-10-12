TikTok заблокировали за "аморальный и непристойный" контент в Пакистане

12 октября 2020, 9:15

В июле Управление электросвязи Пакистана опубликовало «последнее предупреждение» для TikTok с просьбой модерировать контент на платформе.

Из-за отрицательного ответа со стороны ByteDance, владеющей TikTok, обоснованного невозможностью полностью выполнить инструкции регулятора, в пятницу власти Пакистана приняли решение заблокировать социальную сеть.



Регулятор заявил, что не будет рассматривать и реагировать на жалобы компании, поскольку ей было предоставлено достаточное количество времени на выполнение поставленных требований. Напомним, что приложение для публикации коротких видеороликов уже не в первый раз сталкивается с проблемами в нескольких странах, включая соседнюю с Пакистаном Индию, которая запретила TikTok и ещё 58 китайских приложений из-за дипломатической напряжённости в отношениях с Поднебесной.