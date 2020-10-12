TikTok заблокировали за "аморальный и непристойный" контент в Пакистане

В июле Управление электросвязи Пакистана опубликовало «последнее предупреждение» для TikTok с просьбой модерировать контент на платформе.
Из-за отрицательного ответа со стороны ByteDance, владеющей TikTok, обоснованного невозможностью полностью выполнить инструкции регулятора, в пятницу власти Пакистана приняли решение заблокировать социальную сеть.
Регулятор заявил, что не будет рассматривать и реагировать на жалобы компании, поскольку ей было предоставлено достаточное количество времени на выполнение поставленных требований. Напомним, что приложение для публикации коротких видеороликов уже не в первый раз сталкивается с проблемами в нескольких странах, включая соседнюю с Пакистаном Индию, которая запретила TikTok и ещё 58 китайских приложений из-за дипломатической напряжённости в отношениях с Поднебесной.
Стоит напомнить, что ещё в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете приложений TikTok и WeChat в магазинах приложений Google Play и Apple App Store. Тем не менее, запрет пока не вступил в силу, так как распоряжение Трампа было временно заблокировано судом.
(С) 3dnews.ru