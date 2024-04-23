В Казахстане рассматривают закрытие TikTok

23 апреля 2024, 10:45

Министр культуры Казахстана Балаева сообщила, что рассматривается вопрос блокировки платформы TikTok в стране из-за роста противоправного контента: «Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, буллинг взрослых и детей, материалы экстремистского и религиозного характера.