В Казахстане рассматривают закрытие TikTok

Министр культуры Казахстана Балаева сообщила, что рассматривается вопрос блокировки платформы TikTok в стране из-за роста противоправного контента: «Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, буллинг взрослых и детей, материалы экстремистского и религиозного характера.
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