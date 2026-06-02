В Казахстане из угля будут производить газ, дизельное топливо и кокс

2 июня 2026, 18:15

На сегодняшний день углехимия рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации угольной промышленности Казахстана.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики. В ведомстве отметили, что в настоящее время в этом направлении реализуются три крупных проекта:▪️ в Карагандинской области ведется строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год;▪️ два проекта, расположенные в Павлодарской и Карагандинской областях, по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100.000 тонн в год каждый.Кроме того, как отметили в министерстве, в разработка находятся еще три проекта: производство бензола и очистка газа из каменноугольной смолы, выпуск аммиака и карбамида и производство газа из угля. «Богатая угольная база Казахстана позволяет создавать новые высокотехнологичные производства и расширять возможности глубокой переработки угля», - подчеркнули в ведомстве.Кокс - это твердый, высокоуглеродистый материал, который используется в тяжелой промышленности в качестве высококачественного бездымного топлива и химического восстановителя.