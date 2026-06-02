В Казахстане из угля будут производить газ, дизельное топливо и кокс

На сегодняшний день углехимия рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации угольной промышленности Казахстана.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики. В ведомстве отметили, что в настоящее время в этом направлении реализуются три крупных проекта:
▪️ в Карагандинской области ведется строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год;
▪️ два проекта, расположенные в Павлодарской и Карагандинской областях, по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100.000 тонн в год каждый.
Кроме того, как отметили в министерстве, в разработка находятся еще три проекта: производство бензола и очистка газа из каменноугольной смолы, выпуск аммиака и карбамида и производство газа из угля. «Богатая угольная база Казахстана позволяет создавать новые высокотехнологичные производства и расширять возможности глубокой переработки угля», - подчеркнули в ведомстве.
Кокс - это твердый, высокоуглеродистый материал, который используется в тяжелой промышленности в качестве высококачественного бездымного топлива и химического восстановителя.