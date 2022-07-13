Германия прекратит закупать российский уголь с 1 августа, а нефть – с 31 декабря

Замминистра финансов Германии Йорг Кукис рассказал, что сейчас страна работает над заполнением пробела, который останется, когда ЕС откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа. Он добавил, что ранее на РФ приходился импорт 40% угля и 40% нефти в Германию.
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