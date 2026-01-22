SOCAR выходит на нефтегазовый рынок Африки

22 января 2026, 13:15

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с итальянской компанией Eni S.p.A. о приобретении 10% акций в проекте по разработке нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д’Ивуаре.

Документ был подписан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президентом SOCAR Наджафом и главным исполнительным директором Eni S.p.A. Дескальци.Baleine считается одним из крупнейших нефтегазовых месторождений, открытых в Западной Африке за последние годы. Крупное морское нефтегазовое месторождение было обнаружено в 2021 г., а добыча на нем началась в 2023 г. В настоящее время в рамках первой и второй стадий разработки Baleine ежедневно добывается более 62.000 баррелей нефти и свыше 2,1 млн кубометров газа. С вводом в эксплуатацию третьей стадии планируется довести суточную добычу до 150.000 баррелей нефти и примерно 5,7 млн кубометров газа. Кроме того, Baleine является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с нулевыми выбросами.