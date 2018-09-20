SOCAR внедрил на АЗК инновационные технологи

20 сентября 2018, 13:45

Этой осенью сеть АЗК SOCAR запустила сразу два инновационных внедрения: кофемашины с оплатой избранное напитка с помощью сканирования QR-кода и функции расчета в приложении SOCAR level через биометрические датчики Touch ID и Face ID.

SOCAR уже давно закрепил за собой статус главного инноватора топливного рынка. 2018 год компания полностью посвятила улучшению стандартов обслуживания клиентов и внедрению технологических новинок, предназначенных упростить потребительский опыт. Так, еще весной SOCAR анонсировал запуск первого в Украине платежного решения на основе технологии QR-кода. С тех пор стало возможным оплачивать топливо и покупки с помощью мобильного приложения SOCAR level. Приложение поддерживает дебетовые и кредитные карты, эмитированные банками Украины и имеют PCI DSS сертификацию безопасности. А в сентябре этого года компания добавила приятный бонус - оплату через SOCAR level с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID и идентификации лица Face ID, что стали по-настоящему интересным технологическим внедрением для рынка топливного ритейла.

Также сеть установила в торговых залах на своих АЗК новые премиальные кофемашины от ведущего швейцарского производителя Franke. Теперь, чтобы заказать кофейный напиток не нужно стоять в очереди в кассу, а сам процесс оплаты через мобильное приложение занимает лишь несколько секунд. Для оплаты топлива также достаточно не выходя из машины отсканировать QR-код на колонке, выбрать необходимое количество литров и оплатить с помощью приложения SOCAR level, при условии предварительной привязки к нему банковской карты.