SOCAR начал развивать новое направление безналичного расчета за топливо

25 июня 2018, 11:15

SOCAR Energy Ukraine совместно с европейскими компаниями «VIALTIS» и «Instantic» начал развивать в Украине новое направление безналичного расчета за топливо.

Результатом сотрудничества официального представителя SOCAR подразделения «С Кард Сервис» и международной датской компании «VIALTIS» стала платформа, которая позволяет пользователям рассчитываться за топливо на АЗК с мобильного телефона с помощью SMS-сообщений.

Данный способ оплаты особенно выгоден для крупных компаний, которые больше не привязаны к процессу выдачи талонов или топливных карт. Открывая свой кабинет на платформе, компания закупает необходимое количество топлива, а водители, получая 7-значный код в SMS-сообщении, рассчитываются с его помощью на АЗК. Таким образом, компания может контролировать процесс расхода топлива и не иметь территориальной привязки к месту нахождения транспортных средств.

Данной системой, для оптимизации логистических процессов, уже давно пользуются в Европе. В Украине же такая функция появилась только в этом году.