SOCAR покупает итальянскую Italiana Petroli

23 сентября 2025, 13:33

Азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR подписала договор о покупке 99,82% акций итальянской энергетической компании Italiana Petroli, принадлежащей API Holding.

Церемония подписания состоялась в рамках первого международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку.Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2026 г. после выполнения стандартных условий и получения одобрения от регуляторных органов.

Ранее западные СМИ писали об этом соглашении, отмечая, что это предоставит SOCAR контроль над одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Италии.