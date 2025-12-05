В Белом доме выступили против расширения НАТО

5 декабря 2025, 12:45

В новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной Белым домом, говорится, что необходимо отказаться от восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допускать этого на практике.

Также США подкололи европейцев, заявив, что "в долгосрочной перспективе более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими". По всей видимости, это намек на то, что мигранты "захватят" некоторые европейские страны.



"Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО", — говорится в документе.