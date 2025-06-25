Еще никогда НАТО не был так близок к распаду — Bloomberg

25 июня 2025, 13:45

Президенты США всегда скептически относились к необходимости защищать Европу, но действующий глава Белого дома Дональд Трамп выводит этот вопрос на новый уровень.

Такое мнение колумнист Bloomberg Гэл Брэндс выразил в статье "НАТО уже избегал распада. Но еще не был к нему так близко".



Анализируя причины кризиса в НАТО, аналитик отмечает, что переизбрание Трампа в ноябре прошлого года и "преднамеренно оскорбительная" речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вызвали серьезную тревогу в Альянсе.



Но нынешний кризис НАТО — это не только дело рук Трампа, Альянс сейчас проходит испытания четырьмя кризисами, которые имеют более глубокие последствия, чем "деструктивное влияние" действующего президента США.



▪️Кризис безопасности, вызванный непрерывной агрессией россии на востоке Европы.



▪️Кризис подготовки. "Дивиденды" мира, длившегося четверть века, привели к тому, что Альянс стал менее военноспособным.



▪️Кризис смены приоритетов. Европа была главным приоритетом Вашингтона во время холодной войны. Однако с тех пор центр экономической тяжести мира переместился на восток.



▪️Кризис доверия. Европейцев всегда беспокоило, будут ли США рядом, когда это будет важно, пишет Брэндс и спрашивает: "Как эти страхи могли не усилиться в эпоху Трампа?"



Трамп не является оригинальным, когда подвергает сомнению ценность НАТО. Но Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы захватить территорию союзников или покинуть их в случае нападения.



