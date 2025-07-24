Узбекистан и SOCAR договорились о разведке и добыче нефти

Узбекистан и азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR заключили соглашение о проведении геологоразведки и добыче нефти на перспективных участках Устюртского региона, сообщил министр энергетики Узбекистана Мирзамахмудов.
Проект станет первым крупным партнерством между странами в этой сфере.
Он отметил, что соглашение стало результатом достигнутых договоренностей в ходе визита президента Мирзиеева в Азербайджан. «Сейчас идет работа по заключению договора о разделе продукции. Мы хотим завершить все подготовительные процессы и приступить к активной фазе работ до конца текущего года», - подчеркнул министр.
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