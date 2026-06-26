Китай готовится возобновить закупки иранской нефти впервые за 6 лет

26 июня 2026, 9:15

Китайские государственные нефтяные компании Sinopec и PetroChina рассматривают возможность возобновления закупок иранской нефти впервые с 2019 г.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники. Отмечается, что компании уже изучают банковские, страховые и логистические механизмы, необходимые для восстановления официальных поставок из Ирана. Интерес к иранской нефти возник после решения США разрешить иностранным покупателям приобретать иранскую нефть и нефтехимическую продукцию с проведением расчетов в долларах по итогам подписания меморандума.Однако возвращение китайских госкомпаний на иранский рынок может оказаться не столь масштабным. Источники подчеркивают, что спрос на топливо внутри Китая остается слабым. Дополнительным фактором неопределенности остаются вопросы финансирования сделок, страхования грузов и возможности Ирана обеспечить необходимые объемы морских перевозок.