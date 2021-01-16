Нефть в январе восстановила нормальную корреляцию с долларом

16 января 2021, 12:45

Нефть на международном рынке, как известно, торгуется в долларах. Соответственно, обратная зависимость между нефтяными котировками и валютой США является нормальной ситуацией.

Когда доллар дешевеет на международном рынке, нефть становится более привлекательной для инвесторов.На представленном ниже графике мы посчитали 40-периодную корреляцию между индексом доллара и котировками фьючерсов нефти Brent.Исключительные события могут рассинхронизировать взаимосвязь нефти и доллара, поэтому корреляция может стать положительной, как это было в период рыночной турбулентности в марте и апреле 2020 г. Либо же корреляция может совсем исчезнуть, как это было в ноябре и декабре прошлого года, когда результат выборов в США понизил спрос на доллар. При этом новости об эффективных вакцинах против Covid-19 и ожиданиях их скорейшего массового применения привели к увеличению цен на нефть, но это происходило рассинхронизированно.