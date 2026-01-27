27 января 2026, 12:45

WSJ: Иран нарастил продажи нефти, но его доходы сократились

В 2025 г. Иран экспортировал больше нефти, чем в предыдущие годы, в то же время прибыль режима от продажи сырья резко сократилась, пишет The Wall Street Journal.



Отмечается, что снижение прибыли связано не только с падением мировых цен на нефть, но и с деятельностью посредников и покупателей, которые, пользуясь санкционным давлением и ограниченными возможностями Ирана по сбыту нефти, добивались значительных скидок. Основным каналом экспорта остается так называемый «теневой флот» - сеть устаревших танкеров, находящаяся под пристальным вниманием США.



Падение нефтяных доходов усугубляет экономический кризис в Иране, на фоне которого в стране прошли массовые протесты. Иран остается значимым игроком на мировом нефтяном рынке, обеспечивая ок. 3% глобальной добычи и являясь одним из основателей ОПЕК.



По оценкам аналитиков, в 2024 г. объем продаж иранской нефти составил ок. $30 млрд, из которых страна получила примерно две трети в виде чистой прибыли - заметно меньше, чем в предыдущие годы. Основными покупателями остаются небольшие китайские НПЗ, ориентированные на переработку дешевого сырья.



Несмотря на санкции, Исламской республике удалось сохранить высокие объемы экспорта. В октябре поставки достигли почти 2 млн баррелей в сутки - максимального уровня за несколько лет. В целом в 2025 г. экспорт нефти оказался самым высоким с 2018 года.



Экспорт осуществляется при поддержке Китая и с использованием «теневого флота», который, по данным TankerTrackers.com, насчитывает более 600 судов, включая ок. 180 супертанкеров. Иранская нефть составляет ок. 15% импорта сырья в КНР, при этом Пекин не отражает эти поставки в официальной статистике.

