США одобрили экстренную продажу Израилю авиабомб на $151,8 млн

9 марта 2026, 17:15

Госдеп США одобрил продажу Израилю военной техники и средств обеспечения боевых действий общей стоимостью $151,8 млн, укрепляя военное сотрудничество.

Пакет включает 12.000 корпусов авиабомб BLU-110A/B массой 1000 фунтов (ок. 450 кг), а также связанные с ними услуги поддержки и обеспечения. Разрешение было выдано в рамках экстренных полномочий, что позволило Вашингтону обойти стандартную процедуру рассмотрения сделки Конгрессом на фоне обострения напряженности в регионе.



"Решение принято в условиях продолжающегося усиления конфликта на Ближнем Востоке, в том числе на фоне противостояния между Израилем и Ираном. США заявляют, что продолжают поддерживать оборонные возможности Израиля", - говорится в заявлении Госдепа.