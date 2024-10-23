23 октября 2024, 13:45

Франция поставит Украине три истребителя Mirage 2000-5 в начале 2025 года

Как сообщается, самолеты будут вооружены крылатыми ракетами «Scalp» и авиабомбами «AASM» для выполнения боевых задач «воздух-земля».


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