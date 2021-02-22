ВСУ модернизирует свои боевые самолеты

22 февраля 2021, 11:45

В ближайшие 5 лет мы запланировали модернизировать все типы боевых самолетов, которые сейчас находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

В частности, последние несколько лет в стране проводилась модернизация истребителей МиГ-29МУ2. На них были установлены системы VOR (радионавигационная система для определения местоположения судна), ILS (система инструментального захода самолетов на посадку) и DME (радионавигация, определяющая расстояние от наземной станции до судна).В дальнейшем благодаря модернизации на МиГ-29МУ2 можно будет установить ракетно-бомбовое вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т (полностью автономная) типа "воздух-поверхность" и КАБ-500КР (корректируемая авиационная бомба). Партнером Украины по обновлению самолетов станет израильская компания Elbit System – она будет модернизировать украинские МиГ-29 по цене $40 млн за единицу.Параллельно с этим Воздушные силы ВСУ планируют заменить весь парк советских боевых самолетов на воздушные судна западного производства. Первоначально планируется закупка 6-12 самолетов одного образца – для изучения их характеристик и возможностей.