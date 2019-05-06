В Украине могут строить самолеты HONGDU L-15

6 мая 2019, 9:45

HONGDU L-15 - это китайский двухместный учебно-боевой самолет.

Сейчас по данному вопросу ведутся переговоры в которых активное участи принимают Минобороны и «Укроборонпром». Сборку самолетов планируют организовать на авиационном заводе в Одессе. Пекин не отказывается от размещения на украинской территории линии по сборке самолетов, однако выдвигает условие. Согласно ему речь может идти только о сборке. Все комплектующие будут поставляться из Китая.

О планах закупить учебно-боевые китайские самолеты L-15 для военно-воздушных сил Украины речь шла еще в 2009 году. Тему это поднял министр обороны страны Юрий Ехануров. Предварительная договоренность о закупке для ВВС Украины китайских самолетов, с локализацией сборки на авиационном заводе в Одессе, была достигнута в 2015 году.