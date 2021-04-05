В Чехии у боевого самолета в воздухе отвалилась часть крыши

5 апреля 2021, 14:15

В Чехии у армейского самолета L-159 во время полета оторвалась крышка кабины, однако пилотам удалось удачно приземлиться.

Представители специальной комиссии по расследованию ЧП в армии нашли потерянную крышку днем на поле вблизи плотины Сечь. Хорошо, что часть самолета не свалилась кому-то на голову, резюмируют эксперты.

Магдалена Дворжакова пресс-секретарь Генерального штаба Чехии армии: "…Во время полета отвалилась крышка кабины. Экипаж отреагировал в соответствии с установленными процедурами, и благополучно приземлился на базе".

Эксплуатация самолета L-159 временно приостановлена