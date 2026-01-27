Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159

27 января 2026, 8:15

Об этом сообщает новостной портал Idnes, со ссылкой на заявление премьера Чехии Бабиша.

Ранее главнокомандующий ВС Чехии, генерал Ржехка допустил, что военные могли бы передать Украине четыре самолета L-159. До этого министр обороны страны Зуна утверждал, что армия не может позволить себе лишиться их.«Никаких (поставок) L-159 нет и не будет. Этот вопрос закрыт», - заявил в ответ Бабиш. Премьер добавил, что Ржехка «сделал бы лучше, если бы промолчал». По словам главы правительства, это «ненормально», что главком армии выступает против министра обороны.