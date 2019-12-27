Airbux будет патрулировать чешские границы

27 декабря 2019, 19:47

Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании с командованием ВВС Чехии контракта на поставку двух дополнительных самолетов ВТА средней грузоподъемности C-295.

Согласно условиям контракта, оснащенные винглетами самолеты в транспортной конфигурации должны быть поставлены в первой половине 2021 года. После выполнения этого соглашения парк C-295 чешских ВВС достигнет шести единиц. Одновременно был подписан контракт на проведение модернизации четырех ранее поставленных самолетов C-295.

Новый заказ увеличил общее число проданных Airbus самолетов C-295 до 214 ед. Летом 2019 года Минобороны Чехии представило правительству страны предложение о покупке двух дополнительных C-295MW, стоимость которых оценивается в 2,7 млрд. крон (118,3 млн. долл.). Продажа также включает поставку запасных частей и сопутствующего оборудования.

Первоначально Министерство обороны предполагало приобрести две дополнительные машины после 2022 года, но компания Airbus Defense and Space представила предложение ускорить поставку, снизив стоимость и отсрочив платежи. Планируется, что поставка будет выполнена в течение 2020-2021 гг., а оплата будет произведена в 2022-2023 гг.