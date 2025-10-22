22 октября 2025, 8:45

Чехия построит и передаст Украине новый спутник

В МИД Чехии отметили, что спутник будет способен собирать данные независимо от погодных условий или времени суток.



"Это демонстрирует не только технологическое превосходство чешских компаний в одном из самых требовательных секторов, но и неизменную поддержку Украины со стороны Чехии", — добавили в министерстве.

