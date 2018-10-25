PrivatMoney расширяет свою сеть в Чехии

25 октября 2018, 11:15

Украинцы, работающие или отдыхающие в Чехии, теперь смогут отправлять денежные переводы в Украину с помощью системы PrivatMoney по доступным тарифам.

ПриватБанк подписал договор с чешской компанией «BЕSTPAY s.r.o.» о сотрудничестве в сфере международных денежных переводов. Теперь из Чехии отправить перевод PrivatMoney в Украину можно в евро из любой точки, подключенной к сети «BЕSTPAY s.r.o.».



В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты в более чем 2 100 отделениях и почти в 20 000 банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка. Денежные средства доступны получателю сразу после их отправления. Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн прямо на карту как в евро, долларах, так и в национальной валюте.



