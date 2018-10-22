Переводы PrivatMoney теперь работают в Израиле

22 октября 2018, 11:15

Украинцы смогут отправлять денежные переводы по доступным тарифам из Израиля.

В рамках программы расширения глобального рынка системы переводов PrivatMoney первым партнером ПриватБанка в Израиле стала компания Albercom Finance Services, агентства которой предоставили удобный доступ к системе PrivatMoney для работающих или отдыхающих в Израиле украинцев.



Отправить перевод PrivatMoney из Израиля в Украину можно в любом из 35 агентств Albercom Finance Services, расположенных в крупнейших городах страны. В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты в более чем 2 100 отделениях и почти в 20 000 банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка, интернет- и мобильном банке Приват24. Перевод становится доступным для выплаты получателю через 5 минут после его отправки.



Чтобы получить перевод PrivatMoney в отделении ПриватБанка, получатель должен предъявить паспорт, назвать операционисту контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода, имя отправителя и страну отправки. Контрольный номер перевода получателю сообщает отправитель перевода.

