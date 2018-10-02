PrivatMoney расширяет присутствие в Европе

2 октября 2018, 9:15

Украинцы получили новые возможности отправки денежных переводов по доступным тарифам из Европы.

ПриватБанк подписал договор с чешской компанией Payment Planet о сотрудничестве в сфере международных денежных переводов. Благодаря такому сотрудничеству самая доступная украинцам система денежных переводов PrivatMoney расширяет свое присутствие на территории Чешской Республики, Польши, Италии и Франции.



«Наша система удобных и доступных денежных переводов выходит на рынки именно тех европейских стран, где сегодня работает или отдыхает большинство украинцев, – Польши, Чехии и Южной Европы, – говорит член правления ПриватБанка Алексей Шабан. – Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн прямо на карту, причем как в евро, так и в национальной валюте».



Отправить перевод PrivatMoney в Украину можно в евро из любой точки, подключенной к сети Payment Planet. В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты в более чем 2 100 отделениях и почти в 20 000 банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка. Перевод становится доступным для выплаты получателю через 5 минут после его отправки.



Чтобы получить перевод PrivatMoney в отделении ПриватБанка, получатель должен предъявить паспорт, назвать операционисту контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода, имя отправителя и страну отправки. Контрольный номер перевода получателю сообщает отправитель перевода.



