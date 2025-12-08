Відстрочка від мобілізації стане автоматичною

Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє продовжувати її через Єдиний державний реєстр всім, хто має на це законні підстави.
Нардепи повідомляють, що тепер не потрібно повторно подавати документи, якщо вже була оформлена відстрочка.
