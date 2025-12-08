Netflix покупает Warner Bros. Discovery за $72 млрд — Reuters

8 декабря 2025, 9:15

Агентство пишет, что американскую компанию Warner Bros. Discovery пытался приобрести Paramount Skydance, но Netflix сумел перебить предложение.

"Покупка владельца таких крупных франшиз, как "Игра престолов", DC Comics и "Гарри Поттер", еще больше сместит баланс сил в Голливуде в пользу стримингового гиганта, который построил свое доминирование без крупных приобретений или большого контентного каталога. Это поможет ему отразить конкуренцию со стороны Walt Disney и Paramount", — пишет Reuters.



Однако сделка, вероятно, столкнется с жестким антимонопольным контролем в Европе и США, поскольку крупнейший в мире стриминговый сервис получит в собственность конкурента, которому принадлежит HBO Max и который насчитывает почти 130 млн подписчиков.



Paramount под руководством американского кинопродюсера Дэвида Эллисона, который имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа, на этой неделе поставила под сомнение процесс продажи.