Warner Bros. має намір створити онлайн-телесеріал за книгами про Гаррі Поттера

За інформацією інсайдерів, кожен сезон серіалу буде заснований на одній із семи книг Дж. К. Роулінг. Більш того, Warner Discovery та HBO ведуть переговори з Роулінг, щоб та брала участь у роботі над новим серіалом.
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