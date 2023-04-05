Warner Bros. має намір створити онлайн-телесеріал за книгами про Гаррі Поттера

5 апреля 2023, 10:15

За інформацією інсайдерів, кожен сезон серіалу буде заснований на одній із семи книг Дж. К. Роулінг. Більш того, Warner Discovery та HBO ведуть переговори з Роулінг, щоб та брала участь у роботі над новим серіалом.