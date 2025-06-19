MEGOGO став офіційним партнером запуску HBO Max в Україні

19 июня 2025, 15:45

Медіасервіс MEGOGO, як перший партнер запуску, з гордістю відкриває доступ до HBO Max для українських глядачів. Стрімінговий сервіс HBO Max від Warner Bros.

Discovery стартує в Україні виключно на платформі MEGOGO, пропонуючи добірку культових серіалів і фільмів, що здобули численні нагороди та сформували історію світових розваг.

З додаванням HBO Max до своєї пропозиції, MEGOGO суттєво збагачує глядацький досвід для передплатників. Платформа отримує широкий вибір преміального контенту від Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC та інших брендів. Українські глядачі можуть насолоджуватися легендарними серіалами: «Гра престолів», нестаріючі «Друзі», ікона телевізійної епохи «Секс і місто», а також новим сезоном продовження «І просто так…» (3 сезон).

У межах співпраці контент HBO Max буде доступний українським користувачам на MEGOGO в рамках передплати «Максимальна» — зручний і повний доступ до першокласного розважального контенту як для існуючих, так і для нових передплатників.

Крім того, на глядачів чекають прем’єри очікуваних фільмів, таких як «Джокер: Божевілля на двох» та «Міккі 17», що вже викликали інтерес як серед фанатів, так і критиків.

Володимир Боровик, співзасновник MEGOGO, зазначає:

«Ми в MEGOGO прагнемо надавати нашій аудиторії найкращий світовий контент — і ця довгострокова співпраця з Warner Bros. Discovery є справжньою віхою. Ми пишаємося тим, що стали першим партнером запуску HBO Max в Україні. Ця співпраця не лише відкриває доступ до культового глобального контенту, а й є проявом культурної стійкості, надаючи українським глядачам якісні розваги навіть у складні часи».

Джеймі Кук, виконавчий віцепрезидент і генеральний директор Warner Bros. Discovery у Центральній Європі, Туреччині та на Близькому Сході, коментує:

«Запуск HBO Max на MEGOGO в Україні є важливим кроком у розширенні доступу до нашої бібліотеки визнаних серіалів і фільмів. Сильна присутність MEGOGO на ринку та тісний зв’язок з українською аудиторією роблять цю компанію відповідним партнером для такого проєкту. Ми бачимо значний потенціал у цій співпраці та з нетерпінням очікуємо її подальшого розвитку».

Кенечі Белусевіч, віцепрезидентка з дистрибуції Warner Bros. Discovery, додає: «Ми цінуємо можливість співпраці з MEGOGO щодо запуску HBO Max в Україні. Це партнерство розширює їхню контентну пропозицію та надає передплатникам більше можливостей для перегляду. Інтеграція нашої бібліотеки в платформу MEGOGO підтримує спільну мету — зробити якісні домашні розваги доступнішими, навіть у непрості часи».

Із запуском на MEGOGO, HBO Max тепер присутній у 78 країнах світу — включно зі США, країнами Латинської Америки, Карибського регіону, Європи, а також у Новій Зеландії, Японії, країнах Південно-Східної Азії, Тайвані та Гонконгу. Це продовження серії нещодавніх запусків у Греції, Австралії та Туреччині. Наступні запуски на європейських ринках заплановані на 2025–2026 роки.

В Україні MEGOGO — єдина зовнішня платформа, яка надає доступ до HBO Max у межах передплати, що додатково зміцнює його позиції як провідного постачальника контенту для українських глядачів.

MEGOGO та Warner Bros. Discovery також досліджують можливості локальних активностей, оригінальних маркетингових кампаній та премʼєрних релізів, щоб ще більше персоналізувати досвід HBO Max для української аудиторії.